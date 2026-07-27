Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden und vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B480 - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Sonntagmorgen (26.07.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B480 zwischen Bad Berleburg und Weidenhausen gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Eine 38-Jährige fuhr gegen 10:15 Uhr mit einem VW Multivan über die B480 aus Bad Berleburg in Richtung Weidenhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte sie im Bereich einer Rechtskurve ein vor ihr fahrendes Auto zu überholen. Dabei übersah die VW-Fahrerin einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte die 38-Jährige nach links auf einen Rastplatz auszuweichen. Die 51-jährige Fiesta Fahrerin bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der VW Multivan überschlug sich und kam wenige Meter weiter in einer Böschung zum Stehen.

Die 38-Jährige und die 51-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Im Ford Fiesta befanden sich neben der Fahrerin zwei weitere Insassen, die leicht verletzt wurden. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 95.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme wurde die B480 ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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