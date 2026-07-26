Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Juweliergeschäft - #polsiwi

Weidenau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.07.2026) sind bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Straße "Hauptmarkt" in Weidenau eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich mehrere dunkel gekleidete Täter gegen 02:45 Uhr gewaltsam Zutritt in das Innere des Geschäftes. Nach nur wenigen Minuten flüchteten sie fußläufig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte nicht zum Auffinden der Täter.

Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Auto sichergestellt. Inwieweit dieses mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

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