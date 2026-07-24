Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht drei jugendliche Vandalen - Spielplatzgerät beschädigt - #polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

Am gestrigen späten Donnerstagabend (23. Juli) haben drei vermutlich jugendliche Täter ihr Unwesen auf einem Spielplatz in der Straße "Am Ellenberg" getrieben.

Eine Zeugin hatte die drei Personen beobachten können, wie diese sich gegen 21:55 Uhr an der Leiter eines Spielhauses zu schaffen machten. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, hatten sich die drei mit einem Mountainbike und einem E-Scooter in Richtung Kohrweg entfernt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass eine Holzsprosse der Leiter vermutlich mit einer Säge beschädigt worden war.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Die Zeugin schätzte das Alter der drei auf ca. 14 - 16 Jahre. Ein Junge, der sich vermutlich an der Sprosse zu schaffen gemacht hatte, soll ca. 175 - 180 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt. Der zweite Junge sei etwas kleiner gewesen und habe eine rote Hose getragen. Das Mädchen soll eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt angehabt haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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