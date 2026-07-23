Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Dilldappen warnen vor Betrüger und unterstützen die Polizei - Künstler Matthias Kringe schickt seine Comicfiguren in der Kriminalprävention ins Rennen-#polsiwi

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Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

Siegen / Siegen-Wittgenstein

Im Siegerland und Wittgenstein sind sie überall bekannt, die Dilldappen als Comicfiguren aus der Feder des Künstlers Matthias Kringe.

Nun wollen die kleinen Fabelwesen die Polizei bei ihrer Präventionsarbeit zur Seite stehen.

Denn nicht nur in der realen Welt tummeln sich Betrüger und Diebe, auch bei den Dilldappen treiben die Halunken, oder wie es Dilldappen auf platt sagen, "de Saudierer" ihr Unwesen.

Aber die Kreationen von Matthias Kringe sind auf Zack, gehen den Betrügern nicht auf den Leim, sondern sorgen mit Hilfe der Polizei dafür, dass die Handschellen klicken.

-Auf Schockanrufe aufmerksam machen-

Matthias Kringe will mit seiner neuesten Schöpfung zum Beispiel auf Schockanrufe und Enkeltrickbetrug aufmerksam machen. In Zusammenarbeit mit Impuls e.V. (ein gemeinnütziger Verein, dessen Zweck und Ziel es ist, die ständige Förderung der Zusammenarbeit aller mit der Prävention und Opferschutz/-hilfe befasster Institutionen zu fördern) und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein soll die neue Geschichte rund um die Dilldappen die Menschen in der Region ansprechen.

-Bisherige Kooperationen der Polizei im Bereich der Kriminalprävention-

Dies ist nicht die erste Kooperation, die die Kreispolizeibehörde im Rahmen der Präventionsarbeit eingegangen ist. So arbeitet die Polizei zum Beispiel mit der VWS (Augen auf - Tasche zu), der Sparkasse Siegen (Bildschirminfos bei den Geldautotomaten in Sachen Betrugsanrufe) oder dem Radio Siegen (Bürgersprechstunde "Bitte folgen - hier antwortet die Polizei") zusammen.

-Jetzt kommt ein neues Format dazu!-

Mit der Kooperation mit Matthias Kringe kommt ein ganz neues Format hinzu.

Landrat Andreas Müller ist begeistert: "Jetzt erhalten wir bei der Bekämpfung von Betrugsdelikten namhafte Unterstützung, denn die Dilldappen von Matthias Kringe kennen ganz viele Siegerländer und Wittgensteiner. Auch ich schaue mir immer wieder gerne neue Geschichten oder Werke von Matthias Kringe an. Die cricetus unicornis riivecoochis, wie die Dilldappen mit (ausgedachten) lateinischen Namen heißen, haben Kultstatus bei Jung und Alt. Gerade letztere wollen wir bei zahlreichen Präventionskampagnen ansprechen. Besonderes gelungen finde ich, dass die Dilldappen auch Sejerlänner Platt schwätzen.

-Mehr Regionalbezug geht nicht-

Daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Comic ganz viele Menschen mit unseren Präventionsbotschaften auf eine kreative und witzige Art erreichen."

Wie kam es zu der Idee?

Matthias Kringe erinnert sich an die Kontaktaufnahme zu ihm:" Die Mitglieder der Dilldappenfamilie, wie wir sie seit nunmehr 44 Jahren aus den Comicgeschichten des Dilldappen-Kalenders kennen, sind seit Anfang an Spiegelbilder einer typischen Siegerländer Großfamilie. In ihren kleinen Abenteuern setzen sie sich immer mit dem auseinander, was uns menschliche Siegerländer und Siegerländerinnen so im Alltag beschäftigt. Und ein Thema, was die Menschen in unserer Region beschäftigt, ist sicherlich das Sicherheitsgefühl, das eng mit der Kriminalitätslage verbunden ist.

Daher war ich sofort dabei, als man an mich herantrat, etwas in Sachen Kriminalprävention beizusteuern. Denn der technische Fortschritt hat auch bei meinen Dilldappen Einzug gehalten mit all seinen Folgen."

-IMPULS e.V. trägt maßgeblich zur Unterstützung bei-

Matthias Kringe hat für seine neue Geschichte die Nutzungsrechte an Impuls e.V., ein Verein, der kriminalpräventive Projekte und Kampagnen fördert, befristet übertragen. Die Kreispolizeibehörde kann im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Verein die Dilldappen ebenfalls nutzen.

Frau Silke Menn-Quast vom Impuls e.V. betont: "Als die Idee seinerzeit entstand, waren wir sofort begeistert. Uns liegt es am Herzen, dass wir die Menschen vor den perfiden Methoden der Betrüger warnen und schützen. Zusammen mit der Kriminalprävention der Polizei haben wir die Möglichkeit, diese Vorbeugungsaktion richtig unter die Leute zu bringen. Daher unterstützen wir gerne die Polizei und räumen ihnen die Nutzungsrechte für das Comic ein."

-Was geschieht nun mit dem Comic?-

Die Polizei plant, Plakate und Flyer mit den Erlebnissen der Dilldappen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen. Ein erster Partner war schnell gefunden: Die VWS unterstützt die Aktion und wird die Plakate in ihren Bussen aufhängen. Weiterel Auslagen / Aushänge sind in Planung, denkbar wäre dies in Apotheken, Krankenhäusern und Arztpraxen, aber auch auf der Homepage der Kreispolizeibehörde oder auf den Social Media - Kanälen der Behörde wie Facebook, Instagram oder WhatsApp. Auch an Örtlichkeiten, wo viele Leute sind wie zum Beispiel Bahnhöfe oder Einkaufszentren, könnten die Dilldappen ihre Geschichte zum Besten geben.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz freut sich über die "fabelhafte" Unterstützung und ist sich sicher, dass man noch weitere gute Ideen hat, wo die Dilldappen zum Einsatz kommen werden.

Leitender Polizeirat Klaus Bunse, der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, sagt ebenfalls danke: "So kommen wir unserem Ziel, möglichst keine Opfer durch Schockanrufe und ähnliche Betrügereien zu haben, einen großen Schritt näher. Daher möchte ich Matthias Kringe ein ganz großes Dankeschön sagen, dass wir ihn für diese Idee gewinnen konnten. Aber ebenso geht ein ganz großes Dankeschön an den Impuls e.V., der uns das Comic nutzen und für unsere gemeinsamen Präventionszwecke einsetzen lässt. Und last but not least auch der VWS, mit denen wir die vorhandene Kooperationspartnerschaft nun um die Dilldappen erweitern können".

-Wo kann man sich das Plakat im Internet anschauen?-

Den Homepage-Beitrag der Kreispolizeibehörde und das Präventionsplakat kann man über den nachfolgenden Link aufrufen:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/die-dilldappen-warnen-vor-betrueger-und-unterstuetzen-die-polizei-kuenstler-matthias-kringe-schickt-seine-comicfiguren-in-der-kriminalpraevention-ins-rennen

Außerdem ist die Geschichte rund um den Schockanruf auch im aktuellen Dilldappen-Jahreskalender von Matthias Kringe zu finden (Monat März).

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