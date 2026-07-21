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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW kommt von der Fahrbahn ab und landet im Gebüsch - #polsiwi

Burbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.07.2026) ist ein PKW auf der B54 zwischen Burbach und Lippe von der Fahrbahn abgekommen.

Eine 20-Jährige war gegen 02:15 Uhr mit einem grauen Seat aus Fahrtrichtung Burbach unterwegs. Einige Meter vor einem Kreisel am Siegerlandflughafen kam sie nach links von der Fahrbahn ab. In einem Gebüsch kam der Seat zum Stehen. Während der Unfallaufnahme vor Ort blieb die Unfallursache bisher ungeklärt.

Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort vom Rettungswagen entlassen. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der vorangegangenen Fahrweise des Seat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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