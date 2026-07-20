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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am späten Samstagabend (18. Juli) ist es in der Nähe des Bad Laaspher Schützenplatzes zu einem schweren Fahrradsturz gekommen. Ein 50-jähriger E-Biker verletzte sich dabei schwer.

Der Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem unbeleuchteten Weg vom dortigen Bike-Park unterwegs in Fahrtrichtung der Bad Laaspher Innenstadt. Dabei kam er auf der asphaltierten Strecke zu Fall. Er hatte zwar einen Fahrradhelm auf, allerdings kein Licht am Rad.

Die "Lampen" hatte er trotzdem an; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Daher entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung hin im Krankenhaus in Bad Berleburg eine Blutprobe. Der 50-Jährige verblieb stationär im Krankenhaus.

Aufgrund zahlreicher Alleinunfälle von Zweiradfahrenden unter Einfluss von Alkohol in den letzten Wochen appelliert die Polizei: "Nach Alkoholkonsum sollte man die Hände vom Lenker lassen. Das gilt auch bei Zweirädern. Bei Fahrrädern gilt analog zur Kraftfahrzeugen: Bei 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen kann dies strafrechtliche Konsequenzen haben.

Gerade der Gleichgewichtssinn leidet bei Alkoholkonsum und kann daher, wie in diesem Fall, zu schmerzhaften Unfällen führen. Außerdem bleibt es nicht immer bei Alleinunfällen und es können zusätzlich andere Menschen gefährdet werden. Darum: Bei Promille keine Pedale."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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