Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrt zum Zigarettenholen endete betrunken im Zaun -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Ein 19-Jähriger sowie sein 18-jähriger Beifahrer haben sich am Samstagabend (18 Juli) auf den Weg gemacht, um Zigaretten zu holen. Die Fahrt endete abrupt in einem Gartenzaun. Für den 19-Jährigen war die Sache damit aber noch nicht beendet. Eine Blutprobe sowie eine anschließende Ausnüchterung auf der Polizeiwache folgten.

Gegen 22:05 Uhr waren die beiden nach bisherigen Erkenntnissen von einer privaten Feier aufgebrochen, um Zigaretten zu besorgen. Dazu war der 19-Jährige mit einem VW Passat auf der Hengsbachstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Laut Zeugenaussagen überholte er mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Pkw in einer unübersichtlichen Kurve. Nur eine Kurve weiter verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen. Der Passat geriet ins Schleudern, kam nach der Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer beziehungsweise einem Zaun. Nach gut 100 Metern kam das Auto schließlich zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von vermutlich über 20.000 Euro. Der 18-jährige Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Allerdings stand er offensichtlich erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bereits vor Ort verhielt sich der 19-Jährige aggressiv gegenüber Ersthelfern, Rettungskräften und den aufnehmenden Polizeibeamten. Aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration und des möglichen Betäubungsmittelkonsums an.

Die Blutentnahme vollzog ein Arzt auf der Polizeiwache in Siegen. Auch hierbei stieß der junge Mann wiederholt massive Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte aus und war im hohen Maße aggressiv. Daher verblieb der 19-Jährige zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Den Passat sowie den Führerschein des jungen Fahrers behielten die Polizeibeamten ein.

Gegen den 19-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr sowie wegen Beleidigung eingeleitet. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen übernommen.

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