Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher durchwühlten zwei Wohnungen in Mehrparteienhaus -#polsiwi

Siegen (ots)

Im Verlaufe des letzten Wochenendes sind ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus in der Biedenkopfer Straße gewaltsam eingedrungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20 Juli) fiel einer Zeugin gegen 00:45 Uhr eine beschädigte Wohnungstür in einer der oberen Etagen auf. Die alarmierte Polizei konnte auf der gleichen Etage eine weitere gewaltsam geöffnete Wohnung entdecken.

In beiden Wohnungen sind der oder die Täter offensichtlich eingedrungen und haben die Wohnung jeweils durchsucht. Ob sie dabei auch Beute gemacht haben, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitagabend (19:45 Uhr) und dem Entdeckungszeitpunkt am frühen Montagmorgen (00:45 Uhr) liegen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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