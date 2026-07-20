Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte und ca. 30.000 Euro Schaden -#polsiwi

Bad Laasphe-Herbertshausen (ots)

Am Freitagnachmittag (17. Juli) ist es auf der Landstraße L 718 zwischen Banfe und Bad Laasphe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz und musste einen 74-Jährigen schwerverletzt in ein Krankenhaus fliegen.

Gegen 15:45 Uhr war der 74-Jährige in seinem Seat Altea von Richtung Banfe kommend in Richtung Bad Laasphe unterwegs. Nach dem Ortsteil Herbertshausen geriet der Mann aus bislang nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Dort kamen ihm eine 33-jährige Skoda Fabia-Fahrerin und dahinter ein 22-jähriger VW Touran-Fahrer entgegen.

Die 33-Jährige schaffte es mit einer Ausweichbewegung einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Allerdings prallte der Seat noch in die Heckpartie des Skoda. Dieser geriet ins Schleudern und kam schließlich einige dutzend Meter später im Grabenbereich neben der Straße zum Stillstand.

Der hinter der 33-Jährigen fahrende 22-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden. Infolge der Kollision des Seat und des Touran war der 74-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr konnte ihn aus seinem Fahrzeugwrack befreien. Anschließend wurde der Senior mit einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergungen musste die L 718 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

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