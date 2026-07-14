PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank aufmerksamen Zeugen erwischt die Polizei zwei Diebe auf frischer Tat #polsiwi

Kreuztal- Krombach (ots)

Am Montagmittag (13.07.2026) ist es auf dem Gelände eines Getränkehandels an der Hagener Straße zu einem Diebstahl von Pfadflaschen gekommen. Dank aufmerksamer Zeugen erwischt die Polizei die beiden Diebe auf frischer Tat.

Gegen 13:00 Uhr fielen einem Mitarbeiter zwei männliche Personen auf, die Pfandflaschen von dem Gelände klauten. Der Mitarbeiter informierte sofort einen weiteren Mitarbeiter. Dieser sprach die beiden Herren an. Die Männer flüchteten daraufhin umgehend mit einem Auto in Richtung Kreuztal. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnten das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Discounters auf der Hagener Straße entdecken. Die beiden 28- und 41-jährigen Diebe konnten am Pfandautomaten angetroffen werden, als sie dabei waren, die zuvor entwendeten Flaschen in diesen einzuwerfen. Die Pfandbons der bereits eingeworfenen Flaschen und die restlichen Pfandflaschen händigten sie aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 41-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die zuständigen Kommissariate haben die jeweiligen Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 06:51

    POL-SI: Die beiden vermissten Mädchen aus Hilchenbach-Dahlbruch sind wieder da -#polsiwi

    Hilchenbach-Dahlbruch (ots) - Am gestrigen Montag (13. Juli) haben zwei Mädchen, 10 und 12 Jahre alt, die Polizei erheblich beschäftigt. Die Beiden waren morgens von ihrer Wohngruppe in Hilchenbach-Dahlbruch zur Schule aufgebrochen. Hier kamen sie jedoch nicht an. Auch nach Schulende kehrten sie nicht in die Wohngruppe zurück. Am späten Abend dann die positive ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 20:24

    POL-SI: Die Polizei sucht derzeit zwei vermisste Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren #polsiwi

    Hilchenbach-Dahlbruch (ots) - Die Polizei sucht seit den Nachmittagsstunden zwei vermisste Mädchen. Die 10- und die 12- Jährige verließen am heutigen Morgen (13.07.2026) ihre Wohnanschrift in Dahlbruch, erschienen aber nicht in der Schule und kehrten auch nicht in ihre Wohngruppe zurück. Ersten Ermittlungen nach sind die Vermissten gegen Mittag letztmalig in der ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:28

    POL-SI: Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei -#polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Am späten Samstagabend (11. Juli) ist in der Stormstraße ein Streit ausgeartet. Es ist zu mindestens zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Fünf Personen hat die Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen kurz vor halb elf wurde der Polizei per Notruf eine größere Menschenansammlung gemeldet, die zum Teil untereinander in Streit geraten seien. Knapp zwei Minuten später traf der erste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren