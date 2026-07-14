Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank aufmerksamen Zeugen erwischt die Polizei zwei Diebe auf frischer Tat #polsiwi

Kreuztal- Krombach (ots)

Am Montagmittag (13.07.2026) ist es auf dem Gelände eines Getränkehandels an der Hagener Straße zu einem Diebstahl von Pfadflaschen gekommen. Dank aufmerksamer Zeugen erwischt die Polizei die beiden Diebe auf frischer Tat.

Gegen 13:00 Uhr fielen einem Mitarbeiter zwei männliche Personen auf, die Pfandflaschen von dem Gelände klauten. Der Mitarbeiter informierte sofort einen weiteren Mitarbeiter. Dieser sprach die beiden Herren an. Die Männer flüchteten daraufhin umgehend mit einem Auto in Richtung Kreuztal. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnten das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Discounters auf der Hagener Straße entdecken. Die beiden 28- und 41-jährigen Diebe konnten am Pfandautomaten angetroffen werden, als sie dabei waren, die zuvor entwendeten Flaschen in diesen einzuwerfen. Die Pfandbons der bereits eingeworfenen Flaschen und die restlichen Pfandflaschen händigten sie aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 41-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die zuständigen Kommissariate haben die jeweiligen Ermittlungen übernommen.

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