Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Polizei sucht derzeit zwei vermisste Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren #polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Die Polizei sucht seit den Nachmittagsstunden zwei vermisste Mädchen. Die 10- und die 12- Jährige verließen am heutigen Morgen (13.07.2026) ihre Wohnanschrift in Dahlbruch, erschienen aber nicht in der Schule und kehrten auch nicht in ihre Wohngruppe zurück. Ersten Ermittlungen nach sind die Vermissten gegen Mittag letztmalig in der Kreuztaler Innenstadt gesehen worden. Seitdem sind einige mögliche Anlaufadressen bislang erfolglos überprüft worden.

Die Mädchen werden wie folgt beschrieben:

Die 10-Jährige ist ca. 140 cm groß,

trägt braune, lockige, lange Haare hat braune Augen und trägt ggf. eine Brille und ist mit einer weiten, langen, hellblauen Jeans und rosanen Hausschuhen mit Riemen bekleidet. Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/209737

Die 12-Jährige ist ebenfalls ca. 140 cm groß, hat lange blonde Haare und blaue Augen. Trägt ggf. ebenfalls eine Brille und ist mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/209736

Es könnte sein, dass sich die Vermissten im Raum Siegen, Weidenau oder Kreuztal aufhalten.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen geben kann oder sie gesehen hat, meldet sich bitte unter der 110 bei der Polizei.

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