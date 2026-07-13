Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am späten Samstagabend (11. Juli) ist in der Stormstraße ein Streit ausgeartet. Es ist zu mindestens zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Fünf Personen hat die Polizei in Gewahrsam genommen.

Gegen kurz vor halb elf wurde der Polizei per Notruf eine größere Menschenansammlung gemeldet, die zum Teil untereinander in Streit geraten seien. Knapp zwei Minuten später traf der erste Streifenwagen der Polizei vor Ort ein. Ersten Schätzungen zu Folge befanden sich 50 bis 60 Personen draußen auf der Straße beziehungsweise den angrenzenden Grundstücken. Die Stimmung war insgesamt sehr aufgeladen und hitzig. Die Beamten entdeckten einen 36-Jährigen, der versuchte, eine Haustür aufzutreten. Als man ihn daran hindern wollte, gerieten zwei weitere Männer in eine tätliche Auseinandersetzung. Aufgrund der gesamten Situation setzte die Polizei mehrere Streifenwagenbesatzungen ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es insgesamt zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen. Da die zum Teil erheblich alkoholisierten Beteiligten sehr aggressiv auftraten und sich vor Ort nicht beruhigen ließen, wurden die Streithähne (ein 25-Jähriger, ein 26-Jähriger, ein 33-Jähriger und ein 53-Jähriger) sowie der 36-Jährige, der gegen die Haustür getreten hatte, nach Siegen zur Polizeiwache gebracht, wo sie zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen kamen.

Um die Kontrahenten zu trennen, setzte die Polizei das Reizstoffsprühgerät ein. Zwei Personen wurden bei der wechselseitigen Körperverletzung leicht verletzt, ein Polizeibeamter musste aufgrund des eingesetzten Reizstoffs ebenfalls durch eine der alarmierten Rettungswagenbesatzungen kurzzeitig behandelt werden. Die Ansammlung wurde mittels Platzverweise aufgehoben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ging es bei dem Streit um eine vorangegangene Ruhestörung. Derzeit wird gegen zwei Männer wegen einfacher Körperverletzung, gegen einen weiteren Mann wegen versuchter Körperverletzung sowie gegen den 36-Jährigen wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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