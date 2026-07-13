Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kleinkraftrad kracht in entgegenkommenden Pkw - Wer die Maschine gefahren ist, ist bislang unklar #polsiwi

Bad Berleburg- Arfeld (ots)

Am Sonntag (12.07.2026) ist es auf der L903 zwischen Arfeld und Richstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Kleinkraftrad gekommen, bei dem zwei Männer verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 55-jährige Astra-Fahrerin gegen 11:45 Uhr in Richtung Richstein unterwegs, als ihr im Verlauf einer Rechtskurve eine mit zwei Männern besetzte Zündapp auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Das Kleinkraftrad kollidierte frontal mit dem Opel. Die beiden männlichen Personen flogen durch die Luft. Ein 28-Jähriger blieb schwerverletzt im Graben liegen. Ein 19-Jähriger flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Weitere Ermittlungen ergaben, dass beide Männer alkoholisiert waren. Der schwerverletzte 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus geflogen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der zunächst flüchtige 19-Jährige konnte im Nahbereich angetroffen werden. Auch er wies Verletzungen auf, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Nach erfolgter Behandlung nahmen Polizeibeamte ihn mit zur Polizeiwache nach Bad Berleburg. Dort entnahm ein Arzt auch ihm eine Blutprobe.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die L903 voll gesperrt.

Wer von den beiden alkoholisierten Männern die Zündapp letztendlich gefahren ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg aufgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02751/909-0 entgegen.

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