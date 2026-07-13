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POL-SI: PKW landet nach Kollision in Garage - #polsiwi

POL-SI: PKW landet nach Kollision in Garage - #polsiwi
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Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am Samstagnachmittag (11. Juli) ist es in Dahlbruch im Bereich Wittgensteinsteiner Straße / Hörbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eines der Fahrzeuge landete schließlich in einer Garageneinfahrt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Eine 51-jährige Mazda-Fahrerin war auf der Hörbachstraße unterwegs. An der Ein-mündung zur Wittgensteiner Straße wollte sie dort nach links in Richtung Hilchenbach abbiegen. Dabei schätze sie die Entfernung zu einem vorfahrtsberechtigten Citroën falsch ein, der auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs war. Dessen 61-jähriger Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern.

Infolge des Zusammenstoßes verlor der 61-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Der PKW schleuderte nach rechts von der Fahrbahn runter und prallte dort in die Einfahrt einer dortigen geschlossenen Garage. Bei dem Unfall verletzten sich der 61-jährige Citroën-Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin nach bisherigem Kenntnisstand jeweils leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Citroën musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 20.000 Euro liegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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