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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Täter erbeuten Bargeld -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochmittag (08. Juli) und Donnerstagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Bruchstraße eingestiegen.

Der oder die Täter drangen vermutlich über ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, in das Gebäude ein. Im Verkaufsraum gelangten die Einbrecher an Bargeld im dreistelligen Eurobereich.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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