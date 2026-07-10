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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter klauen Waschmaschine aus Keller -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen ist die Polizei in die Straße "Am Sengelsberg" gerufen worden. In dem Keller eines Mehrparteienhausen zu Beginn der Straße soll eine Waschmaschine entwendet worden sein.

Die Anruferin teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass die Waschmaschine im Keller angeschlossen war. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben dann das Elektrogerät der Marke Siemens zwischen letzter Woche Freitag (03. Juli) und dem gestrigen Morgen entwendet.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglichweise haben Zeugen beobachtet, dass in diesem Zeitraum eine Waschmaschine aus dem Haus getragen und in ein Fahrzeug verladen wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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