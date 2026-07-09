Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 78-Jährige fährt mit E-Bike in abgestellten Wohnanhänger und verletzt sich schwer -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (08. Juli) ist eine 78-Jährige mit ihrem Pedelec verunglückt. Hierbei wurde sie schwer verletzt.

Gegen 19:45 Uhr war die Seniorin mit einem bekannten zusammen auf der leicht abschüssigen Wendener Straße aus Richtung Schönau kommend mit den Pedelecs unterwegs. An der Einmündung zur Bockenbachstraße wollten die beiden nach rechts in diese abbiegen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die 78-Jährige dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Straße abgestellten Wohnanhänger. Sie stürzte in der Folge und blieb zunächst bewusstlos liegen. Sie kam anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz.

Während der Fahrt trug die Frau einen Fahrradhelm, der deutliche Beschädigungen aufwies und allem Anschein nach noch schlimmere Verletzungen verhinderte. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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