Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW verursacht Auffahrunfall - vier Personen verletzt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (08. Juli) ist auf in Siegen auf der Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Beteiligt waren vier Fahrzeuge, darunter ein LKW. Infolge des Unfalles sind insgesamt vier Personen leicht verletzt worden.

Gegen 19:00 Uhr war ein 27-jähriger Mann mit seinem LKW auf der Frankfurter Straße in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs. Kurz hinter dem dortigen Lidl übersah der LKW-Fahrer nach ersten Erkenntnissen einen vor ihm befindlichen Ford Galaxy, als dieser verkehrsbedingt abbremste. Trotz Notbremsung gelang es dem 27-Jährigen nicht, einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern.

Durch die Kollision wurde der Galaxy auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geschoben. Dabei kam es zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden VW Touran. Dessen 37-jähriger Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, so dass ein Frontalzusammenstoß verhindert werden konnte und es lediglich zu einer seitlichen Berührung kam.

Eine 24-jährige Mazda-Fahrerin befand sich hinter dem Touran ebenfalls in Richtung Siegener Innenstadt. Diese versuchte dem Unfallgeschehen auszuweichen. Hierbei fuhr sie auf den rechtsseitig verlaufenden Gehweg. Beim Überfahren der Bordsteinkante wurde der Mazda ebenfalls beschädigt.

Durch den Auffahrunfall wurden alle vier Insassen des Ford Galaxy (41-jähriger Fahrer, die 42-jährige Beifahrerin sowie eine Jugendliche und ein männliches Kind) verletzt. Zur weiteren Diagnostik und Behandlung kamen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Ford Galaxy musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 32.000 Euro.

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