Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Café ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Samstag ist es (04.07.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Tanzlokal in der Hüttenstraße in Kreuztal gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 01:50 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt ins Objekt. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen nach entwendeten die Langfinger eine Trinkgeldkasse und ein Mischpult. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

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