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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stellte flüchtigen Autofahrer - 54-jähriger kam betrunken von der Fahrbahn ab, kollidierte mit 25-jährigen Krad-Fahrer und fuhr davon #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Samstagabend (04.07.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Langenauer Brücke in Kreuztal gekommen, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der 54-jährige Verursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei gestellt werden.

Ersten Erkenntnissen nach war der 25-Jährige gegen 20:50 Uhr mit seiner Yamaha von Kreuztal in Richtung Siegen unterwegs. Als der junge Mann an der Hauptkreuzung auf die Hagener Straße abgebogen war, kam zeitgleich der 54-jährige Toyota-Fahrer von einem Parkplatz und bog ebenfalls auf die Hagener Straße in Richtung Siegen ab. Dabei nahm er dem Motorrad-Fahrer die Vorfahrt. Zu einem Zusammenstoß kam es dabei jedoch nicht.

Im Verlauf verlangsamte der 54-Jährige seine Geschwindigkeit derart, dass der Yamaha-Fahrer ihn überholte. Im Bereich der Langenauer Brücke beschleunigte der Toyota-Fahrer erneut und beabsichtigte den Krad-Fahrer zu überholen. Im Verlauf dessen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch stieß der Krad-Fahrer mit seinem Reifen gegen den Bordstein und kam zu Fall. Er verletzte sich dabei. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Toyota-Fahrer setzte seine Fahrt fort und bog in die Hüttenstraße ab. Sofort hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 54-Jährigen außerhalb seines Fahrzeuges antreffen und zweifelsfrei als Fahrer identifizieren. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Die Beamten brachten ihn daher zur Polizeiwache nach Kreuztal. Eine Ärztin entnahm dem 54-Jährigen dort eine Blutprobe. An dem Krad und an dem Fahrzeug entstanden Sachschäden. Ersten Schätzungen nach belaufen sich diese auf ca. 6000 Euro. Den Führerschein des 54-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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