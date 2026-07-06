Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen Toyota Land Cruiser - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Wilnsdorf-Oberdielfen (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.07.2026) einen Toyota entwendet.

Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat um 03:24 Uhr in der Oranienstraße in Oberdielfen. Zwei männliche Personen klauten einen vor der Tür geparkten Toyota Land Cruiser. Ersten Ermittlungen nach ist das Funksignal für das Keyless go System verstärkt worden. Der Beuteschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf rund 55.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909- bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe zu dem Fahrzeug, wie beispielsweise im Eingangsbereich zu lagern, um eine Verstärkung des Signals auszuschließen!

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