Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher wird von Geschädigten überrascht - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße "Am Hüttengraben" in Geisweid gekommen. Ersten Erkenntnissen nach kam die 56-jährige Inhaberin mit ihrem 64-jährigen Ehemann gegen 13:45 Uhr zu der Firma. Ihnen fiel eine männliche Person auf, die an dem Gebäude nichts zu suchen hatte. Die Beiden sprachen den Mann an. Dieser flüchtete umgehend auf einem Fahrrad.

Ersten Ermittlungen nach brach der Unbekannte einen Schlüsselkasten auf und verschaffte sich mit dem Originalschlüssel Zutritt ins Objekt. Er versuchte eine Baumaschine zu entwenden, ist den von der 56-Jährigen und ihrem 64-jährigen Begleiter jedoch gestört worden. Daher ließ er die Baumaschine außerhalb des Objektes liegen. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: - Ca. 170 cm groß und schlank - Ca. 30-35 Jahre alt - sprach akzentfreies Deutsch - hatte kurze Haare und eine schwarze Baseballcap auf - blaue Augen - trug ein grau-weißes Sporthemd, eine schwarze kurze Hose und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 0271/7099-0 um Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer.

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