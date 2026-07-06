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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Böse Überraschung bei Rückkehr - Einbrecher durchsuchten Wohnung -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Die Rückkehr hatten sich die Wohnungsinhaber anders vorgestellt. Als sie in der Nacht zu Sonntag (05. Juli) gegen 01:15 Uhr nach Hause kamen, stellten die Betroffenen fest, dass die Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Wittgensteiner Straße am Giersberg komplett durchwühlt worden war.

Unbekannte waren zuvor gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnung eingedrungen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Dabei fielen ihnen Bargeld, mehrere Uhren sowie höherwertige Elektrogeräte in die Hände.

Vermutlich gelangten der oder die Täter über die hinter dem Grundstück verlaufende Erndtebrücker Straße auf das Gelände.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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