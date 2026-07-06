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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (5. Juli) ist es der Polizei gelungen, drei Einbrecher auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Die Täter standen im Begriff, in eine Firma unterhalb der Siegtalbrücke (Elektrogroßhandel) einzusteigen.

Gegen 02:36 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf verdächtige Personen im Umfeld der Firma, die in der Straße "An der Siegtalbrücke" liegt. Kurze Zeit später waren mehrere Streifenwagen vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten beobachten, wie zwei Personen die Sieg durchquerten und sich weiter in Richtung der Bundesstraße B 62 (HTS) bewegten.

Bei der Absuche des Böschungsbereiches konnten ein 37-jähriger und ein 38-jähriger Mann, die sich in Vertiefungen beziehungsweise Hohlräumen unter der Straße versteckt hielten, aufgefunden werden. Unterstützt wurden die Beamten am Boden durch einen alarmierten Polizeihubschrauber. Ein weiterer 37-jähriger Mittäter, der offenbar als Fahrer fungierte, konnte auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz in einem wartenden PKW angetroffen werden.

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter bereits mehrere Zaunelemente durchtrennt hatten, um so auf das Gelände zu kommen. Die Firma war in der Vergangenheit bereits öfters Opfer von Kupferdiebstählen gewesen.

Die drei Männer, die aus dem Bereich Linnich und Düren stammen, wurden vorläufig festgenommen. Die Handys der Personen stellte die Polizei sicher. Die Durchsuchung des wartenden PKW ergab keine weiteren Hinweise.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Kriminalpolizei, die zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen hatte, die drei Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten schweren Bandendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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