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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 13-Jähriger weicht mit Rad PKW aus und stürzt - Polizei sucht den PKW -#polsiwi

Hilchenbach-Müsen (ots)

Am Samstagabend (04. Juli) erschien ein Vater mit seinem 13-jährigen Sohn auf der Polizeiwache in Kreuztal und schilderte einen Verkehrsunfall.

Der 13-Jährige war zusammen mit einem Freund am Nachmittag gegen 16:15 Uhr mit den Fahrrädern im Bereich der Müsener Höhe auf einem Waldweg unterwegs gewesen. In Höhe der Starttafel des sogenannten JesusWEG kommt von rechts die Verlängerung des Merklinghäuser Wegs.

Als sich die beiden Radfahrer in Höhe der Einmündung befanden, kam von rechts ein dunkelfarbener Geländewagen mit einem Reserverad an der Heckklappe. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Junge nach links aus und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der 13-Jährige leicht. Der Geländewagen setzte seine Fahrt in Richtung Glück-Auf-Straße fort, ohne anzuhalten. Eine weitere Beschreibung zu dem Geländewagen oder den Insassen liegt derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen sowie die Fahrzeugführerin oder den Fahrzeugführer des Geländewagens sich bei der Polizei in Kreuztal unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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