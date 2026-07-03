Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weißer SUV nimmt Radfahrer den Vorrang - Polizei sucht Fahrer und Zeugen -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (03. Juli) hat sich in Weidenau bei einem Sturz ein 28-jähriger Radfahrer verletzt. Ein weißer SUV soll ihm den Vorrang genommen haben. Nun sucht die Polizei Fahrzeugführer und Zeugen.

Gegen 10:50 Uhr war der 28-Jährige mit seinem Rennrad auf der Straße "Bahnhof Weidenau" unterwegs. An der Kreuzung im Bereich der Weidenauer Straße wollte er diese geradeaus queren, um seine Fahrt in der Poststraße fortzusetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Rennradfahrer in den Kreuzungsbereich ein, als die Ampel grün zeigte. Zeitgleich kam ein weißer SUV aus der Poststraße, der nach links in die Weidenauer Straße abbiegen wollte. Hierbei nahm er dem Radfahrer den Vorrang.

Bei einem Ausweichmanöver kam der 28-Jährige zu Fall und verletzte sich dabei. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es dabei nicht. Der SUV soll seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Zuvor habe er noch in Richtung des Rennradfahrers gestikuliert.

Der 28-Jährige konnte den Fahrzeugführer des SUV wie folgt beschreiben:

- Männlich

- Ca. 60 - 70 Jahre

- Graue Haare

Auf dem Beifahrersitz soll sich eine Frau befunden haben. Weitere Hinweise zu dem weißen SUV liegen bislang noch nicht vor.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet darum, dass sich der Fahrer des SUV sowie Zeugen, die Hinweise geben können, unter der Rufnummer 0271/7099-0 melden.

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