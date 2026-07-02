Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Firmenkomplex ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Netphen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.07.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Firma im Industriegebiet in Netphen gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach stellte ein Mitarbeiter der Firma in der Oberen Industriestraße gegen 05:00 Uhr den Einbruch fest. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere. In zahlreichen Räumlichkeiten durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat übernommen hat.

Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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