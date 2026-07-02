Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort - Polizisten kontrollierten 43-jährigen Golf-Fahrer und förderten einige Straftaten zu Tage #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am späten Mittwochabend (01.07.2026) haben Polizisten der Polizeiwache Kreuztal einen Volltreffer gelandet.

Gegen 23:40 Uhr befanden sich die Beamten an der Hauptkreuzung in Kreuztal, als ihnen ein Golf auffiel. Sie entschieden sich dazu den Golf zu kontrollieren. Die Ordnungshüter hielten das Fahrzeug, das zuvor versuchte einer Kontrolle zu entkommen, schließlich in der Straße "Hessengarten" an. Im Rahmen der Überprüfung fiel schnell auf, dass die Kennzeichen, welche an dem Golf angebracht waren, geklaut waren. Darüber hinaus ist der der 43-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stand er während der Fahrt unter Drogeneinfluss. Daher nahmen ihn die Polizisten mit zur Polizeiwache nach Kreuztal. Ein Arzt entnahm dem Mann dort eine Blutprobe. Da auch die Eigentumsverhältnisse des Autos nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, stellten die Beamten den Golf sicher.

Den 43-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die zuständigen Kommissariate haben die weiteren Ermittlungen bereits übernommen.

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