Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher in Grundschule verursachen größeren Sachschaden -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30. Juni) sind ein oder mehrere Unbekannte in die Grundschule in Eichen eingebrochen. Dabei ist einiges zu Bruch gegangen, so dass ein größerer Sachschaden entstanden ist.

Gegen 20:00 Uhr abends haben die letzten Berechtigten das Gebäudekomplex verlassen. Am nächsten Morgen gegen 06:45 Uhr wurde dann der Einbruch festgestellt. Die Täter drangen gewaltsam in die Schule ein. Im Objekt selbst wurden zahlreiche Räume betreten und Schränke und Schubladen durchwühlt. Auch hierbei ging man gewaltsam vor und verursachte dabei einen entsprechenden Schaden.

Aus einem der Zimmer entwendeten die Täter einen Tresor. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser jedoch leer gewesen sein. Zu weiterem Diebesgut liegen bislang keine abschließenden Informationen vor. Der verursachte Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich möglicherweise um den oder die gleichen Täter handelt, die in der jüngeren Vergangenheit in eine Gaststätte am Kindelsberg und einen Kindergarten in Kreuztal eingebrochen sind und zudem durch Aufdrehen von Wasseranschlüssen jeweils einen hohen Wasserschaden verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu dem Einbruch in die Eichener Grundschule nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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