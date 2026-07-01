Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: VW Passat in Arfeld entwendet - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Im Bereich der Straße "Alte Feld" wurde von Sonntag auf Montag (29.06.2026) ein schwarzer VW Passat mit Erstzulassung von 2022 entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen war der VW mit Siegener Kennzeichen seit Sonntagabend 18 Uhr auf einem Feldweg neben der Straße "Alte Feld" abgestellt. Am Montag gegen 14:20 Uhr bemerkte dann ein 28-Jähriger, dass dieser nicht mehr dort stand.

Bereits zwei Stunden vorher versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Bagger in einem nahegelegenen Bereich zu entwenden. Die Polizei berichtete bereits am Montag dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6304342 .

Ob der Diebstahl des Autos in Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl des Baggers steht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 3521 zu geben.

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