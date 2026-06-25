Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 13-Jährige stürzt vom Fahrrad - Polizei sucht Amazon-Fahrer #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am späten Mittwochabend (24.06.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 13-Jährige von ihrem Fahrrad stürzte. Die Polizei sucht nun einen Amazon-Fahrer.

Ersten Erkenntnissen nach war das Mädchen gegen 21:15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Landstraße in Kreuztal unterwegs. Im Einmündungsbereich Mühlbergstraße/ Landstraße kam von links ein Paketfahrzeug. Das Mädchen musste strak abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Sie stürzte vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Amazon-Fahrer fuhr zunächst weiter, kam jedoch zurück. Als man ihm auf Nachfrage entgegnete, dass alles in Ordnung sei, setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: - 30 Jahre alt - Trägt einen Dreitagebart - Südländischer Phänotyp. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Amazon-Fahrer geben können, nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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