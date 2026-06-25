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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen Werkzeuge aus Lkw - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (24.06.2026) haben unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Lkw geklaut. Ersten Erkenntnissen nach befand sich der Lkw auf dem Gelände einer Firma in der Dortmunder Straße in Wilnsdorf. Der oder die Diebe entwendeten zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen der Marke Hilti von einem außenliegenden Regal des Lkw. Der Gesamtwert der Beute wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der 02732/909-0, um Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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