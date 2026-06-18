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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nicht zugelassener Pkw mit geklauten Kennzeichen: 20-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs #polsiwi

Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.06.2026) haben Polizisten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle den richtigen Riecher bewiesen.

Gegen 07:40 Uhr waren Beamte im Rahmen der Streife auf der Tiefenbacher Straße in Weidenau unterwegs, als ein Golf aus der Straße "Am Kornberg" ebenfalls auf diese abbog. Die Beamten entschieden sich für eine allgemeine Verkehrskontrolle und hielten den Golf an. Schnell stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und an dem Golf gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Vortest verlief positiv. Die Beamten nahmen den jungen Mann daher mit zur Polizeiwache nach Siegen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Golf und die Kennzeichen stellten die Beamten sicher. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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