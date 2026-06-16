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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vollbremsung der Polizei: 52-Jähriger überholt vor unübersichtlichem Kurvenbenreich #polsiwi

Netphen-Eckmannshausen (ots)

Am Montag (15.06.2026) ist es auf der L729 zwischen Dreis-Tiefenbach und Eckmannhausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, bei der Polizisten eine Vollbremsung einleiten mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Gegen 16:00 Uhr war ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer von Dreis-Tiefenbach in Richtung Eckmannshausen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Streifenwagen in entgegengesetzte Richtung. Vor einer unübersichtlichen Kurve scherrte der 52-Jährige aus, um andere Fahrzeuge zu überholen. Der entgegenkommende Streifenwagen musste fast bis zum Stillstand abbremsen, da es ansonsten zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Der 52-Jährige scherrte wieder ein und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Die Streifenwagenbesatzung wendete, um den Hyundai anzuhalten und zu kontrollieren. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Fahruntauglichkeit. Es bestand der Verdacht, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss gestanden haben könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten nahmen den Mann daher mit zur Polizeiwache nach Siegen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Den 52-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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