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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte sprühen Pfefferspray in der Toilette eines Schnellrestaurants -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Freitagabend (12. Juni) haben vermutlich mehrere Personen auf der Herrentoilette in der McDonald's Filiale in Geisweid mit Pfefferspray gesprüht. Im Anschluss mussten die Gäste das Lokal für über eine halbe Stunde verlassen. Von den vierzehn Gästen klagten mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden. Nach bisherigen Ermittlungen mussten drei Menschen durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 19:50 Uhr drei Jugendliche (ca. 15 - 16 Jahre alt) von der Herrentoilette gekommen sein und sich die Nasen zugehalten haben. Sie seien unmittelbar danach aus dem Restaurant gegangen. Kurz darauf klagten die ersten Gäste über Atemwegsbeschwerden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr führte wegen des Verdachts eines Gaslecks Messungen durch. Sie konnte kurz darauf Entwarnung geben. Im Herrentoilettenbereich fanden sie aber einen größeren Fleck auf dem Boden, bei dem es sich vermutlich um Pfefferspray gehandelt haben dürfte. Nach Lüftung des Lokals konnten die Gäste und Mitarbeitende das Restaurant wieder betreten.

Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung in Sachen "Verdachts der gefährlichen Körperverletzung" aufgenommen. Ob die drei jungen Leute etwas mit dem Ausbringen des Pfeffersprays zu tun haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den drei vermeintlichen Jugendlichen sowie zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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