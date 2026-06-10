Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Geldforderung in Lottogeschäft - Polizei nimmt 22-Jährigen vorläufig fest #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Dienstagmittag (09.06.2026) ist es in einem Lottogeschäft im Mühlenweg in Erndtebrück zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein junger Mann vorläufig festgenommen wurde.

Ersten Erkenntnissen nach betrat ein 22-Jähriger gegen 13:50 Uhr das Geschäft. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine 60-jährige Angestellte entgegnete, dass es kein Bargeld gebe. Daraufhin verlies der junge Mann den Laden umgehend wieder. Ohne Beute. Kurz darauf meldete er sich eigenständig auf der hiesigen Polizeileitstelle. Eingesetzte Beamte konnten ihn im Nahbereich aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung feststellen und vorläufig festnehmen. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Bad Berleburg. Das Kriminalkommissariat hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen ist der 22-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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