Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte und erheblicher Sachschaden nach Kollision zwischen Sprinter und Traktor #polsiwi

Bad Berlebrug- Rinthe (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.06.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 45 zwischen Rinthe und Schameder gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war ein mit vier Personen besetzter Mercedes Sprinter gegen 15:00 Uhr auf der K45 von Schameder kommend in Richtung Rinthe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-jährige Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Gespann - an dem Sprinter war ein Hänger angehängt - in den unbefestigten Seitenstreifen. Anschließend verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Letztendlich kollidierte das Gespann mit einem geparkten Traktor. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite. Die vier Fahrzeuginsassen, neben dem 21-jährigen Fahrer war der Sprinter mit zwei 17-jährigen und einem 23-jährigen Beifahrer besetzt, verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten alle jungen Männer in Krankenhäuser. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Sprinter und dem Traktor. Die Beamten schätzen diesen auf ca. 50.000 Euro. Die jeweiligen Halter kümmerten sich eigenständig um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme war die K45 voll gesperrt.

Warum der 21-Jährige mit dem Gespann auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bereits übernommen hat.

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