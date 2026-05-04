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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach Verkehrsunfall nach einem weißem Kleinwagen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am 01.Mai ist es auf der Sandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 49-jähriger Rollerfahrer zu Fall kam. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Kleinwagen, der bei dem Unfall beteiligt gewesen sein soll.

Gegen 14:50 Uhr war der 49-Jährige mit seinem 125er Roller in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs. Vor der Einmündung zur Freudenberger Straße wechselte er auf den dort beginnenden Rechtsabbiegerstreifen der Sandstraße. Kurz darauf sei ein weißer Pkw, es soll sich um einen Kleinwagen gehandelt haben, ebenfalls auf den Rechtsabbiegerstreifen gewechselt. Dabei habe die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer offenbar den Piaggio-Roller übersehen. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 49-Jährige stark ab und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann sowie seine 42-jährige Sozia. Die Frau musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der weiße Kleinwagen fuhr unvermindert weiter und bog schließlich in die Freudenberger Straße ab. Möglicherweise hatte die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer die Situation gar nicht bemerkt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeitung bittet die Fahrerin oder den Fahrer des Kleinwagens sowie Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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