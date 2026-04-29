PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Erndtebrück schwer verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.04.2026) ist ein 65-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Siegener Straße schwer verletzt worden.

Eine 45-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit einem grauen Toyota über die Siegener Straße in Richtung Lützel unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte sie nach links auf den dazugehörigen Parkplatz zu fahren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 65-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Siegener Straße einseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren