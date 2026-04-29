Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Erndtebrück schwer verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.04.2026) ist ein 65-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Siegener Straße schwer verletzt worden.

Eine 45-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit einem grauen Toyota über die Siegener Straße in Richtung Lützel unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte sie nach links auf den dazugehörigen Parkplatz zu fahren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 65-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Siegener Straße einseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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