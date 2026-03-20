Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise versuchten Diebstählen in Erndtebrück - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.03.2026) ist es zu einem versuchten Diebstahl aus zwei Fahrzeugen im "Mühlenweg" auf dem Gelände der Deutschen Post gekommen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Transporter der Marke StreetScooter und einen Renault Trapic.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

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