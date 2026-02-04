POL-SI: Nach Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn: Drei Verletzte und hoher Sachschaden #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Nach Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Siegen-Geisweid

Am Dienstagabend (03.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße in Geisweid bekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war gegen 19:55 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf der Birlenbacher Straße in Richtung Langenholdinghausen unterwegs. Zeitgleich kam ihm eine 65-jährige BMW-Fahrerin entgegen. Auf winterglatter Fahrbahn brach das Heck des 22-Jährigen aus. Er verlor die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 65-Jährigen.

Der 62-jährige Beifahrer der 65-Jährigen und die beiden 16- und 18-jährigen Beifahrer des 22-Jährigen wurden dabei verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Um die Bergung der Fahrzeuge kümmerten sich Abschlepper.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

