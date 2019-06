Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Netphen (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Kronprinzenstraße einzubrechen. Einer der Männer (160 cm, stabile Figur, circa 20 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt, hellen Jeans, hellen Turnschuhen und dunklem Rucksack) versuchte mit einem Beil die Haustüre aufzuhebeln. Die 61-Jährige Hausbewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Esszimmer und hörte Geräusche an der Türe. Als sie zur Haustüre ging um der Sache auf den Grund zu gehen, wurde sie von dem Unbekannten bemerkt, so dass dieser flüchtete. Zeitgleich lief noch ein zweiter Mann weg, der vermutlich "Schmiere" gestanden hat. Dieser soll circa 175 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Vermutlich sind die Beiden in einem Pkw weggefahren. Hinweise nimmt die Kripo in Siegen unter der Nummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell