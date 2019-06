Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gekipptes Fenster vergessen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Berleburg (OT Berghausen) (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Berghausen ein. Durch ein gekipptes Fenster konnte eine Tür geöffnet werden. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei in Bad Berleburg sucht Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und Hinweise auf den Einbruch geben können. Auch wenn es jetzt wieder wärmer wird, sind gekippte Fenster für Einbrecher leicht zu überwinden. Deshalb: Sichern Sie ihr Haus und ihre Wohnung, selbst wenn Sie nur kurz weg sind.

