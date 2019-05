Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mini auf Rewe-Parkplatz beschädigt - Unfallverursacher entfernt sich

Bad Berleburg (ots)

Hinweise auf einen Unfallverursacher sucht die Polizei in Bad Berleburg. Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 08:40 Uhr, parkte eine 36-Jährige ihren Pkw Mini auf dem Rewe-Parkplatz in einer Parkbucht zwischen anderen Fahrzeugen. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem Wagen fest. Das Fahrzeug was vorher neben ihrem Mini gestanden hat, war mittlerweile weggefahren. Eventuell wurde beim Ausparkten der Wagen der Frau beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Opel Astra gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell