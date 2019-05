Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sicherheitskräfte fassten rabiaten Ladendieb

Am Samstagnachmittag (11.05.2019) ist ein Ladendieb in der City-Galerie von Sicherheitskräften gefasst worden. Ein 22-jähriger Mann zog sich in einem Sportgeschäft gleich zwei Hosen aus dem Sortiment unter seine eigene. Als der junge Mann von einem aufmerksamen Mitarbeiter auf den versuchten Diebstahl angesprochen wurde, schlug er um sich und flüchtete. Durch das rücksichtlose Verhalten des Rüpels stürzte der Mitarbeiter in ein Regal. Bei seiner Flucht durch das Kaufhaus rempelte der rabiate Ladendieb Unbeteiligte zur Seite bis Sicherheitskräfte den Dieb festhielten und der Polizei übergaben. Seine Beute musste der 22-Jährige wieder abgeben. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

