Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer beschädigt geparkte Autos und landet in Gewahrsamszelle

Siegen (ots)

In der Mittwochnacht(01.05.2019) ist es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Ein Augenzeuge beobachtete, wie ein 27-Jähriger an mehreren Autos in der Königstraße die Außenspiegel umklappte. Mit einem Schlüssel zerkratzte er die Fahrertür und Motorhaube eines Volkswagen. Der alkoholisierte Übeltäter konnte in unmittelbarer Nähe von der alarmierten Polizei angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der Randalierer steht dringend im Verdacht, im Bereich der Birlenbacher Hütte sechs weitere Autos beschädigt zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

