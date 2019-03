Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dreiste Betrüger prellen Seniorin um Ersparnisse

Burbach-Wahlbach (ots)

Immer wieder versuchen hinterhältige Betrüger ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen, indem sie verschiedene Betrugsmaschen anwenden. Am Freitagnachmittag (22.03.2019) ist eine 88-jährige Dame in Wahlbach von solchen dreisten Tätern um einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen worden. Das Siegener Kriminalkommissariat 2 ermittelt nun gegen die gewissenlosen Betrüger und bittet mögliche Zeugen dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

Vor allem sind die Ermittler auf der Suche nach möglichen Zeugen, die die Geldübergabe der Dame an den verdächtigen Geldabholer gesehen haben könnten. Diese Übergabe fand am Freitag gegen 16:30 Uhr an der Wohnung der Seniorin in Burbach-Wahlbach statt. Der Geldabholer wurde so beschrieben: Junger Mann Anfang 20, schlanke Statur, dunkel gekleidet, trug eine dunkle Baseball-Mütze.

Obwohl der Verdächtige sich nach der Geldübernahme zu Fuß entfernte, ist eine Anreise mit einem Fahrzeug oder einem Taxi denkbar. Wer hat also eine wie oben beschriebene Person gesehen, die sich zu Fuß vom Tatort entfernte und möglicherweise in ein Fahrzeug oder Taxi eingestiegen sein könnte?

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere ältere Menschen gleichlautende Anrufe bekommen könnten. Deshalb wird aus aktuellem Anlass nochmals vor dieser besonders perfiden Betrugsmasche gewarnt. Personen, die einen solchen Anruf erhalten, sollten sich schnellstmöglich (Notruf 110) mit der Polizei in Verbindung setzen. Gleichzeitig weist die Polizei in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Geldgeschäfte unter Familienangehörigen im Regelfall zeitlich nicht so dringend sind, dass eine unmittelbare Entscheidung am Telefon getroffen werden müsste. Solche wichtigen Entscheidungen werden am besten in der guten Stube in ruhiger Atmosphäre unter persönlicher Anwesenheit aller Beteiligten getroffen. Deshalb sollte man sich am Telefon niemals unter Druck setzen lassen. Und in keinem Fall sollte man Bargeld an vollkommen Fremde übergeben.

