Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall auf der HTS

Siegen (ots)

Ein 52-jähriger PKW erlitt am Montagmorgen in Siegen auf der HTS in Höhe der Anschlussstelle Sieghütte einen internistischen Notfall und kollidierte infolgedessen mit einem dort befindlichen Warnschild. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, der dann im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurde.

