Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Überfall auf Tankstelle: Polizei veröffentlicht Fotos der Tatverdächtigen

Kreuztal (ots)

Am Abend des 20.12.2018 betraten gegen 21.30 Uhr zwei noch unbekannte, maskierte männliche Tatverdächtige das Gebäude einer freien Tankstelle in Kreuztal-Kredenbach an der Marburger Straße und zwangen die Kassiererin unter Vorhalt einer Axt, die Kasse zu öffnen.

Das Räuber-Duo flüchtete anschließend mitsamt des geraubten Bargeldes durch einen Notausgang der Tankstelle und lief dann hinter dem Gebäude in Richtung der Straßen "Altlohe / Brücher Weg/ Loher Weiher" weg.

Das in dieser Sache ermittelnde Kreuztaler Kriminalkommissariat veröffentlicht nun Bilder des Überfalls und fragt: "Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten, circa 175 - 185 cm großen und etwa 20 - 35 Jahre alten Tatverdächtigen, die beide dunkle Augen und schlanke Figuren hatten, machen?"

Alle Bilder der beiden gesuchten Tankstellen-Räuber sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar bzw. einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kreuztal-kredenbach-schwerer-raub

Hinweise bitte an die Polizei unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

