Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Konzertierte Festnahmeaktion"

Burbach (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine Mitarbeiterin eines Burbacher Drogeriemarktes durch das Ertönen eines Diebstahlwarnsignals auf drei Ladendiebinnen aufmerksam, die dann urplötzlich nach draußen in verschiedene Richtungen davon rannten. Die Mitarbeiterin lief zusammen mit einer Kollegin dem Trio hinterher - und auch ein zwischenzeitlich aufmerksam gewordener Ladendetektiv eines benachbarten Supermarktes beteiligte sich an der Verfolgung.

Eine der Drogeriemarktmitarbeiterinnen konnte eine der Diebinnen - eine 22-jährige Frau - dann an deren geparktem Pkw festhalten, mit dem sie offenbar weiter fliehen wollte. Der Ladendetektiv holte kurzerhand seinen eigenen Pkw, stellte ihn quer hinter den Fluchtwagen der 22-Jährigen und konnte diese so erfolgreich an ihrer weiteren Flucht hindern.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei stellte in dem Auto eine Vielzahl an gestohlenen Kosmetik- und Bekleidungsartikeln sicher. Die 22-jährige Ladendiebin wurde der Wache zugeführt. Gegen sie und ihre Mittäterinnen ermittelt nun das Kriminalkommissariat.

